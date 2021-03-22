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الإثنين، 22-03-2021 09:41 ص

أسهم اليابان تهوي بعد حريق في مصنع رقائق وشركات السيارات تتراجع

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الوكيل الاخباري - هوت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين 22 مارس/آذار، إذ تضررت شركات صناعة السيارات، بعد اندلاع حريق في مصنع مملوك لشركة توريد أشباه الموصلات "رينيساس إلكترونيكس".

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وأوقد ذلك الحريق، بحسب وكالة "رويترز"، شرارة مخاوف بشأن تضرر إنتاج المركبات، جراء وقوع المزيد من النقص في إمدادات الرقائق.


وواصل نيكي أداء دون مستوى السوق الأوسع نطاقا، بعد أن قال بنك اليابان المركزي يوم الجمعة، إنه لن يشتري بعد الآن في صناديق المؤشرات المربوطة بنيكي.

وتراجع نيكي 2.07 في المئة ليغلق عند 29174.15 نقطة وهو أكبر انخفاض منذ الرابع من مارس/آذار.


وأنهى المؤشر توبكس الأوسع نطاقا سلسلة مكاسب استمرت ثمانية أيام، وتراجع 1.09 في المئة ليغلق عند 1990.18 نقطة.


وانخفض سهم رينيساس بما يصل إلى 4.89 في المئة، بعد أن قالت شركة توريد أشباه الموصلات الكبيرة لقطاع السيارات إن الإنتاج في مصنعين الذي تضرر بفعل الحريق سيستغرق ما لا يقل عن شهر لاستئنافه، وإن شركات صناعة السيارات ستبدأ التضرر من نقص الواردات في نحو شهر.


وسجل مؤشر معدات النقل أكبر تراجع في السوق وتلاه قطاع التأمين.


ونزل سهم هوندا موتور 3.63 في المئة بينما خسر سهم نيسان موتور 3.7 في المئة.


وفقد سهم دينسو لصناعة مكونات السيارات 4.94 في المئة وتراجع سهم تويوتا موتور 3.26 في المئة.


وواصلت الأسهم التي لها أوزان كبيرة على المؤشر نيكي المعاناة جراء قرار بنك اليابان الشراء في صناديق المؤشرات المربوطة بتوبكس فقط.


وتراجع سهم فاست للتجزئة 4.54 في المئة ونزل سهم دايكن 4.02 في المئة.

 

 

 

المصدر : سبوتنك



 




 

 


 

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