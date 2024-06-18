أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

الوكيل الإخباري - أغلقت أسواق الأسهم الأوروبية على ارتفاع اليوم الثلاثاء، بعد بداية متباينة لأسبوع التداول، مع تعافي أسهم البنوك، وسط تحول التركيز الآن إلى المزيد من البيانات والتصريحات المرتقبة من مسؤولي بنوك مركزية بحثاً عن مؤشرات حول مسار السياسة النقدية.

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أغلق مؤشر مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.66 بالمئة، مع تداول معظم القطاعات وجميع البورصات الرئيسية في المنطقة الخضراء، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.



وارتفع مؤشر داكس الألماني بنحو 0.31 بالمئة، وأغلق مؤشر كاك الفرنسي على مكاسب بنحو 0.76 بالمئة، بعد أسبوع مضطرب بسبب حالة عدم اليقين السياسي بعد الانتخابات الأوروبية. وصعد مؤشر فوتسي البريطاني بنحو 0.60 بالمئة.



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