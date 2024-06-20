الخميس 20-06-2024
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الخميس، 20-06-2024 11:06 م

أسواق الأسهم الأوروبية تغلق على ارتفاع

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الوكيل الإخباري - أنهت الأسهم الأوروبية التعاملات على ارتفاع اليوم الخميس، مدعومة بمكاسب قطاع التكنولوجيا وتثبيت بنك إنكلترا أسعار الفائدة وخفض البنك السويسري الفائدة للمرة الثانية.

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حقق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي مكاسب بنسبة 0.88 بالمئة، مع دخول جميع القطاعات والبورصات الرئيسية في المنطقة الإيجابية.


وتقدمت أسهم شركات التكنولوجيا بنسبة تزيد عن 1.63 بالمئة، وفقا لشبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية.


وصعد مؤشر داكس الألماني بنحو 0.95 بالمئة، وحقق مؤشر كاك الفرنسي مكاسب بنحو 1.34 بالمئة، فيما أنهى ?مؤشر فوتسي البريطاني جلسة التداول مرتفعا بنحو 0.82 بالمئة.


بترا

 




 

 


 

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