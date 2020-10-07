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الأربعاء، 07-10-2020 02:12 م

أسواق الأسهم العالمية تنخفض عقب قرارات الرئيس الأمريكي

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إعداد: مهند سعيد، كبير المحللين بشركة CFI 

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الوكيل الاخباري – اتجهت أسواق الأسهم العالمية نحو التراجع بجلسة يوم أمس الثلاثاء بعد قرار الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" بوقف التفاوض مع الديمقراطيين بخصوص تفاصيل خطة المساعدة المالية للأفراد والشركات في سبيل مواجهة تداعيات فيروس كورونا إلى ما بعد الإنتخابات الأمريكية الشهر القادم، وأغلق مؤشر داوجونز متراجعاً بأكثر من 400 نقطة أو ما نسبته 1.5%، وسارع ترامب باتهام رئيسة مجلس النواب بعدم التفاوض بحسن نية التي بدورها نددت بقرار ترامب متهمة ياه بأنه يقدم مصلحته على مصلحة البلاد، وعلى جانب متصل قال مدير منظمة الصحة العالمية إنه من المحتمل التوصل للقاح ضد فيروس كورونا بنهاية العام الحالي داعياً جميع قادة العالم إلى التضامن والتعاون لضمان التوزيع العادل للقاحات عندما تصبح متاحة.

 

 

 


 




 

 


 

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