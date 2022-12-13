أسواق العالم تترقب بيانات التضخم وأسعار الفائدة

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي -

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يترقب العالم صدور مؤشر أسعار المستهلكين الأميركيين "التضخم" اليوم الثلاثاء، بعد رفع أسعار الفائدة مرات عدة من العام الحالي، الأمر الذي حفّز من حدوث ركود في الأسواق.ووفقاً للبيانات الاقتصادية التي رصدها "الوكيل الإخباري" فان بيانات التضخم ومعدلاتها سوف تُعجّل من قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي (البنك المركزي) برفع الفائدة بنسبة من المتوقع أن تصل إلى 50 نقطة أساس.وأشارت التوقعات إلى أن بيانات التضخم لهذا الشهر قد تصل لـ 0.3% على اساس شهري، و7.7% على أساس سنوي، وهو ما يدلل على التفاؤل الحذر حيال معدل التضخم، مع بقاء وتيرة رفع الفائدة قائمة للوصول إلى نسبة 2%.وتُبيّن القراءات الاولية، أنه من غير المتوقع أن يقلل معدل التضخم سياسية الفيدرالي الأمريكي حيال رفع أسعار الفائدة، حيث يتوقع الاقتصاديون أن يبطئ البنك المركزي الأمريكي وتيرة رفع أسعار الفائدة لكن لن يتوقف مع نهاية هذا العام.علمياً قرار البنك الفيدرالي الأمريكي حول رفع أسعار الفائدة المبني على بيانات التضخم سوف ينعكس على أسعار الفائدة في الأردن، لعدة أسباب أبرزها الحفاظ على هوامش أسعار الصرف، وللحفاظ على الجاذبية لصالح الدينار.ويترقب المستثمرين اجتماع الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي يوم غدٍ الأربعاء ، والذي يتوقع فيه تخفيف وتيرة رفع أسعار الفائدة لتكون 50 نقطة أساس فقط، بدلاً من 75 نقطة أساس التي اعتمدها في اجتماعاته الماضي.