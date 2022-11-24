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الخميس، 24-11-2022 11:39 ص

أسواق العالم تترقب وتوقعات برفع الفائدة 50 نقطة نهاية الشهر الحالي

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الوكيل الإخباري - توقعت الأسواق العالمية على نطاق واسع، أن تقوم لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية في البنك المركزي الأميركي، برفع أسعار الفائدة 50 نقطة أساس مع نهاية الشهر الحالي، بعد 4 رفعات متتالية قدرها 75 نقطة.

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وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) الذي عقد مطلع تشرين الثاني الحالي، أن "غالبية عظمى" من صانعي السياسة النقدية اتفقوا على أنه سيكون من المناسب قريبا على الأرجح إبطاء وتيرة رفع أسعار الفائدة، مع اتساع نطاق الجدل حول الآثار المترتبة على تشديد البنك للسياسة النقدية بشكل سريع.


وأشار المحضر إلى أن الزيادات الصغيرة ستمنح صانعي السياسة فرصة لتقييم تأثير تعاقب زيادات الأسعار.


وأوضح أن بعض الأعضاء أشاروا إلى أن إبطاء وتيرة الزيادة يمكن أن يقلل من مخاطر عدم الاستقرار في النظام المالي، في حين قال آخرون إنهم يرون أن ميزان المخاطر على الاقتصاد يميل الآن إلى الاتجاه الهبوطي. ( سكاي نيوز ) 

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