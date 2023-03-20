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الإثنين، 20-03-2023 10:06 ص

أسواق العالم تضطرب بشدة وإجراءات الفيدرالي تثير عدم اليقين

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الوكيل الإخباري - تحاول العقود الآجلة لسعر الذهب الوصول لمستوى 2000 دولار للأوقية، بينما يعمق السوق الأمريكي خسائره بقوة، بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي باعتباره أحد الملاذات الآمنة الآن.

ويأتي اضطراب سوق العقود الآجلة الأمريكي من المخاوف بشأن الأزمة المصرفية للبنوك الإقليمية بالولايات المتحدة، خاصة أن هناك 186 مصرفًا أمريكيًا إقليميًا مهدد بالإفلاس.

وتراجعت الأسهم الآسيوية صباح اليوم لتفقد أسهم هونج كونج 3% بجلسة واحدة، وسجلت العقود الآجلة لمؤشر ناسداك تراجعًا بـ 0.85%، بينما تتراجع عقود إس آند بي 500 بنسبة 1.05%، وتسجل عقود داو جونز تراجعًا نسبته 1.30%.

بينما تتكبد أسعار النفط خسائر عنيفة، مع فقدان نفط برنت ما نسبته 2.71% نزولًا لمستوى 71 دولار للبرميل، ويسجل نفط خام غرب تكساس الوسيط 65.16 دولار للبرميل.

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وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي وخمسة بنوك مركزية أخرى عن إجراءات منسقة يوم الأحد لتعزيز السيولة في ترتيبات مقايضة الدولار الأمريكي، وهي أحدث جهود صانعي السياسة لتخفيف الضغوط المتزايدة في النظام المالي العالمي.

ولجأ البيت الأبيض إلى المستثمر الأبيض، وارين بافيت، لحل الأزمة. وظهرت مشاهد لسفر رؤساء بعض هذه البنوك إلى أوماها حيث يقطن بافيت، آملين التوصل معه لاتفاق قبل افتتاح الأسواق. ولكن هذا ما لم يحدث إلى الآن. ( investing )

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