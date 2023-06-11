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الأحد، 11-06-2023 12:04 م

أغنى رجل في العالم عاجز عن سداد أقساط شركته

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الوكيل الإخباري - قالت صحيفة فاينانشيال تايمز إن شركة تويتر تواجه مشاكل خاصة بسداد فواتيرها بعد الاستحواذ عليها من قبل أغنى رجل في العالم، إيلون ماسك، والذي تتجاوز ثروته 226.4 مليار دولار.

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أضافت، ان إيلون ماسك صرح عن وجود أعباء إضافية لبنك جولدمان ساكس الذي تأثر بتأخير سداد الديون الخاصة بمجال العقارات التجارية في الربع الأول من العام، حيث رفض إيلون ماسك دفع إيجارات مبنيان لشركة تويتر.


وبحسب الصحيفة ارتفعت قيمة القروض الممنوحة للمقترضين العقاريين التجاريين المتخلفة عن السداد بنسبة 612 % في الربع الأول لتصل إلى 840 مليون دولار.


وتوقفت تويتر عن دفع إيجارها في نوفمبر، وأبلغ إيلون ماسك، الملياردير صاحب شبكة التواصل الاجتماعي، الموظفين أنه لا ينوي إعادة المدفوعات أو تغطية المستحقات السابقة، وفقًا لدعاوى قضائية. investing 

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