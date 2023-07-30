أكبر أزمة غذاء في التاريخ مستمرة.. مئات الملايين معرضون لخطر الجوع

الوكيل الإخباري - قال مسؤول بارز في الأمم المتحدة، إن المنظمة الدولية اضطرت إلى قطع الغذاء والمدفوعات النقدية والمساعدات لملايين الأشخاص في العديد من البلدان بسبب أزمة تمويل معوقة أدت إلى انخفاض تبرعاتها بنحو النصف مع ارتفاع معدلات الجوع الحاد إلى مستويات قياسية".



وقال نائب المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي كارل سكاو، إن 38 دولة على الأقل من بين 86 دولة يعمل فيها برنامج الأغذية العالمي شهدت بالفعل تخفيضات أو تخطط لقطع المساعدات قريبا، بما في ذلك أفغانستان وسوريا واليمن وغرب إفريقيا.



وأضاف سكاو أن الاحتياجات التشغيلية لبرنامج الأغذية العالمي تبلغ 20 مليار دولار لإيصال المساعدات إلى جميع المحتاجين، لكنها تستهدف ما بين 10 و14 مليار دولار، وهو ما تلقته الوكالة في السنوات القليلة الماضية.



وتابع سكاو: "ما زلنا نهدف إلى ذلك، لكننا حتى الآن فقط هذا العام حصلنا على حوالي نصف ذلك، حوالي 5 مليارات دولار".



وقال إن الاحتياجات الإنسانية ارتفعت ارتفاعا كبيرا في عامي 2021 و2022 بسبب جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا وتداعياتها العالمية.



وهذه الاحتياجات تستمر في النمو، وهذه العوامل لا تزال هناك، لكن التمويل آخذ في النضوب. لذلك نحن نتطلع إلى أن يكون عام 2024 أكثر خطورة.

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وأفاد سكاو: "لا تزال أكبر أزمة غذاء وتغذية في التاريخ مستمرة. هذا العام، لا يزال 345 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بينما يتعرض مئات الملايين من الناس لخطر تفاقم الجوع".



وأضاف سكاو أن الصراع وانعدام الأمن لا يزالان المحركين الرئيسيين للجوع الحاد في جميع أنحاء العالم، إلى جانب تغير المناخ والكوارث المستمرة وتضخم أسعار المواد الغذائية المستمر وضغوط الديون المتزايدة - كل ذلك يحدث أثناء تباطؤ الاقتصاد العالمي.



ويتطلع برنامج الأغذية العالمي إلى تنويع قاعدة تمويله، لكنه حث أيضا الجهات المانحة التقليدية للوكالة على "تكثيف نشاطها ودعمنا خلال هذا الوقت الصعب للغاية".



وعندما سئل عن سبب نضوب التمويل، قال سكاو إن هذا السؤال يجب أن يوجه للمانحين.



وقال: "لكن من الواضح أن ميزانيات المساعدات والميزانيات الإنسانية، في كل من أوروبا والولايات المتحدة، ليست كما كانت في 2021-2022".



وأضاف سكاو أنه في آذار اضطر برنامج الأغذية العالمي إلى خفض الحصص الغذائية من 75% إلى 50% للمجتمعات في أفغانستان التي تواجه مستويات طارئة من الجوع.



وفي أيار اضطر إلى قطع الطعام عن 8 ملايين شخص – 66% من الأشخاص الذين كان يساعدهم، وقال إنه الآن يساعد فقط 5 ملايين شخص.



وأوضح سكاو أن 5.5 مليون شخص يعتمدون على برنامج الأغذية العالمي في الغذاء في سوريا يحصلون بالفعل على حصص بنسبة 50%.



وفي تموز، قطعت الوكالة جميع الحصص الغذائية إلى 2.5 مليون منهم. ( العربية )