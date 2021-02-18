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الخميس، 18-02-2021 10:22 ص

أكثر الدول ثراء في الشرق الأوسط

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الوكيل الاخباري - أصدرت مؤسسة "نيو وورلد ويلث" المختصة في الدراسات المتعلقة بالثروات، بيانها حول الثروات في الشرق الأوسط لعام 2021.

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وتصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة دول المنطقة بإجمالي ثروات خاصة مملوكة لسكانها بلغ 870 مليار دولار.


وحلت السعودية في المركز الثالث بثروات قيمتها 542 مليار دولار.


وبحسب بيان المؤسسة، فإن نسبة 31% من الأثرياء الموجودين في الإمارات درسوا في مجال الاقتصاد والمحاسبة والمالية مقابل نسبة 22% في الهندسة، و7% في مجال الطب و6% بقطاع علوم الكمبيوتر والتكنولوجيا.


وبأن الإمارات كانت واحدة من كبرى الدول استقطابا للأثرياء المهاجرين في العالم، وبحسب التقديرات فإن أكثر من 35000 من الأثرياء قد انتقلوا إلى الإمارات خلال هذه الفترة (2000 إلى 2020)، خصوصا من الهند والشرق الأوسط وإفريقيا.


وبلغ إجمالي الثروة الخاصة الموجودة في المنطقة نحو 4.3 تريليون دولار أمريكي، وهناك ما يقرب من 390 ألفا من الأثرياء يعيشون في الشرق الأوسط، لكل منهم أصول صافية تبلغ مليون دولار أمريكي أو أكثر.


وبلغ عدد سكان الإمارات الذين تبلغ قيمة الثروة الخاصة المملوكة لكل منهم 10 ملايين دولار وما فوق، 3600 شخص، بينما بلغ عدد المليارديرات 13 مليارديرا لتتصدر القائمة عربيا.


 

 

المصدر : سبوتنك 





 




 

 


 

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