أكثر من 12.7 مليار دينار احتياطي الأردن من الذهب والعملات في الربع الأول من 2022

الوكيل الإخباري - بلغ رصيد الأردن الإجمالي للاحتياطات الأجنبية من الذهب والعملات في الربع الأول من العام الحالي 12.74 مليار دينار.

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وقالت ارقام البنك المركزي الاردني، إن الرصيد الاجمالي بقي مستقراً مقارنة مع مستواه في نهاية العام 2021 الذي كان يبلغ 12.79 مليار دينار.

وكانت قيمة النقود الاحتياطية لدى البنك تبلغ 9.81 مليار دينار في نهاية العام 2021.



وتعرف النقود الاحتياطية على أنها مجموع النقد المصدر مضافا إليه احتياطيات البنوك الإلزامية والفائضة بالدينار لدى البنك المركزي.



أما النقد المصدر، فهو النقد الذي أصدره البنك المركزي ويتكون من النقد المتداول بيد الجمهور مضافا إليه النقد في الصندوق لدى البنوك المرخصة.

