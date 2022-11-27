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الأحد، 27-11-2022 02:42 م

أكثر من 250 شركة من قطاعات الشحن والتخليص والملاحة والنقل تعلن دعمها لكتلة العطاء

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** القواسميّ: كتلة العطاء تسعى لتقديم الخدمة الأفضل للتاجر بكلّ توازن بعيد عن التصادم والتضليل

** ابوعاقولة يؤكّد دعمه لكتلة العطاء نحو استعادة الشراكة مع غرفة تجارة عمّان 

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الوكيل الإخباري - أعلنت أكثر من 250 شركة في قطاعات الشحن والتخليص والملاحة والنقل دعمها الكامل لرئيس وأعضاء كتلة العطاء.

المشاركون في اللقاء الّذي انعقد مساء السبت- بحضور رئيس غرفتي صناعة الأردنّ وعمّان المهندس فتحي الجغبير ورئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ضيف اللّه ابوعاقولة- أعلنوا تأييدهم لبرنامج كتلة العطاء الانتخابيّ، معتبرين أنّ هذا البرنامج يتقاطع مع مطالبهم ويلبّي تطلّعاتهم.

وثمن رئيس كتلة العطاء، أسعد محمّد القواسمي، دعم الإخوة في قطاعات الشحن والتخليص والملاحة والنقل لكتلة العطاء، مؤكّداً على دور شركات التخليص كمساند للتجّار، في حين أنّ قطاع النقل مساهم حيويّ للقطاع التجاريّ.

وقال القواسميّ، إنّ كتلة العطاء تسعى لتقديم الخدمة الأفضل للتاجر بكلّ توازن بعيد عن التصادم والتضليل، مشدّداً على أنّ التصادم والتشاحن لا يخدم أيّ تاجر.

ولفت إلى أنّ كتلة العطاء تتكوّن من 9 قطاعات تجاريّة، وذلك ليكون هنالك ممثّل للقطاع والمدافع عنه، في حين أنّ هذه المكوّن القطاعيّ يؤكّد على التشاركيّة الحقيقيّة.

وشدّد على أنّ كتلة العطاء تسعى إلى تحقيق التوازن بالشكل الّذي يخدم مصالح القطاع التجاريّ.

وأكّد على أنّ قطّاع الشحن إحدى الركائز الأساسيّة في الدورة الاقتصاديّة.

وحول برنامج عمل كتلة العطاء، أوضح القواسميّ إنّ الكتلة في حال فوزها ستكون حريصة على تفعيل كافّة دوائر غرفة تجارة عمّان، سويّاً مع إعادة تفعيل ممثّلي الغرفة في الدوائر الرسميّة.

وشدّد على أنّ كتلة العطاء ستسعى إلى إعادة ترتيب البيت التجاريّ من خلال استعادة الشراكة بين جميع الجهات في القطاعين العامّ والخاصّ، مؤكّداً على ضرورة أن تعمل غرفة تجارة عمّان بشكل عقلانيّ ومتّزن لتحقيق المنفعة.

وأشار أنّ كتلة العطاء ستعمل على تفعيل ملفّ تمثيل الخارجيّ بشكل منضبط بما يلبّي التمثيل الأردنيّ دون إنفاق زائد بلا قيمة.
وحول تعدّد الجهات الرقابيّة وملفّ التشريعات، شدّد القواسميّ على ضرورة عودة غرفة تجارة عمّان إلى طاولة الحوار وبشكل قويّ بما يخدم إعطاء التجّار مصلحته بالتشريع والقانون.

ومن جهته، قال رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ضيف اللّه ابوعاقولة، إنّ قطّاع التخليص حرّم من غرفة تجارة عمّان خلال السنوات الثلاث الأخيرة، مؤكّداً أنّ قطاع التخليص تحمل الكثير وواجه التحدّيات لوحده.
وأكّد ابوعاقولة، دعمه لكتلة العطاء، مشدّداً على أنّ غرفة تجارة عمّان يجب أن تكون المساند لنقابة شركات التخليص.

وبدوره، أكّد مرشّح قطاع الخدمات والاستشارات لغرفة تجارة عمّان جمال الرفاعي على أهمّيّة اختيار الأفضل ومن يدعم مصالح القطاع التجاريّ.

ويشار إلى أنّ كتلة العطاء ستخوض انتخابات غرفة تجارة عمّان برئاسة أسعد محمّد القواسمي، وعضويّة:  أحمد خليل علّوش وعودة سعيد الرمحي وماهر محمّد يوسف وياسر محمود أبو شيخة
الدكتور عاطف أحمد حسّونة وهشام هاني الحديد وتيسير موفّق الخضري وماهر عمر الطويل

 





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