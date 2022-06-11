أكثر من 3.4 مليون دينار قيم شيكات تداولها الأردنيون أيار الماضي

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت الأرقام الرسمية، أنه سُجل في شهر أيار الماضي ارتفاعاً في عدد الشيكات التي تداولها الأردنيون بنسبة 29%، بالمقارنة مع شهر نيسان السابق من العام الحالي.



وأشارت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إلى ارتفاع قيم هذه الشيكات بنسبة 10%، كما ارتفعت نسبة الشيكات المعادة لأسباب فنية لتصل إلى 29%.



وأوضحت، أنه بلغت قيمة الشيكات المتداولة من خلال نظام المقاصة الإلكترونية للشيكات خلال الشهر الماضي ( 3400.18) مليون دينار ، وبعدد إجمالي وصل إلى 618 ألف شيك.

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ووفقاً للأرقام، بلغ عدد الشيكات المعادة ( 20595) شيك، كما بلغ إجمالي قيمة الشيكات المعادة (119.69) مليون دينار

