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الخميس، 07-07-2022 11:43 ص

أكثر من 3.67 مليون دينار قيم شيكات تداولها الأردنيون حزيران الماضي

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الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - بينت الأرقام الرسمية، أنه سُجل في شهر حزيران الماضي ارتفاعاً في قيم الشيكات التي تداولها الأردنيون بنسبة 8%، بالمقارنة مع شهر أيار، بمبلغ وصل الى 3 مليون و675 ألف دينار . 

وأشارت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الإخباري" إلى أن عدد الشيكات المتداولة من خلال النظام وصل الى 610 آلاف شيك، حيث انخفض عدد الشيكات المعادة لأسباب فنية بنسبة -9% بالمقارنة مع شهر أيار.

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ووصل إجمالي عدد الشيكات المعادة 17160 شيك، بنسبة مع المتداول وصلت إلى 2.8%، كما بلغ عدد الشيكات المعادة لأسباب مالية 10380 شيك، ولأسباب فنية 6330 شيك.


ووصل إجمالي قيمة الشيكات المعادة لأقرب مليون 94.56 مليون دينار.

 

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