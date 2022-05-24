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الثلاثاء، 24-05-2022 09:09 ص

ألمانيا: أوروبا قد تحظر نفط روسيا في غضون أيام

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الوكيل الاخباري- أعلنت ألمانيا أن من المرجح أن يوافق الاتحاد الأوروبي على حظر واردات النفط الروسية ”في غضون أيام“، فيما قالت موسكو إنها ستعمل على تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع الصين بعد وقوعها تحت مقصلة عزلة غربية بسبب غزوها لأوكرانيا.

وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لقادة أعمال عالميين في دافوس يوم الاثنين إن على العالم زيادة العقوبات على روسيا لردع الدول الأخرى عن استخدام ”القوة الغاشمة“ لتحقيق أهدافها.

وتعتمد العديد من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة اعتمادا كبيرا على الطاقة الروسية، مما أثار انتقادات كييف بأن التكتل لم يتحرك بالسرعة الكافية لوقف الإمدادات.

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