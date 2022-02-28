ألمانيا: استخدام بطاقات الائتمان الأجنبية في روسيا محدود للغاية

الوكيل الاخباري- قالت وزيرة الخارجية الألمانية آنالينا بيربوك، إن استخدام بطاقات الائتمان الأجنبية في روسيا محدود للغاية.



ونقلت الخارجية الألمانية عن الوزيرة آنالينا بيربوك القول، إن بلادها ستدعم أوكرانيا بتوريد معدات وأسلحة عسكرية.



وبحسب ما نشرته الوزارة عبر حسابها على تويتر، فقد قالت الوزيرة أمام البرلمان، إنه "لا يمكن لأحد أن يبقى محايدا إذا كان الاختيار بين الحرب والسلام.. نفعل ذلك لأن الأرواح البشرية مهددة، والنظام الدولي يتعرض للهجوم. ومن منطلق المسؤولية عن السلام، يجب ألا نترك أوكرانيا دون دفاع في مواجهة هذا العدوان".



وبدأت روسيا في 24 من فبراير/شباط الجاري عملية عسكرية مستهدفة مدنا وقواعد عسكرية أوكرانية بعد أسابيع من التوتر والحشد العسكري الروسي على الحدود الأوكرانية.

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