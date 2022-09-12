ألمانيا الأغلى أوروبياً بأسعار الوقود

الوكيل الاخباري - بات الوقود في ألمانيا الأغلى ثمنا مقارنة بجميع البلدان المجاورة لها في الاتحاد الأوروبي، إثر انتهاء خفض أسعار الوقود نهاية آب الماضي.



وقال مكتب الإحصاء الاتحادي اليوم الاثنين، إن متوسط الأسعار اليومية في ألمانيا في 5 أيلول الحالي بلغ 2.07 يورو للتر البنزين الممتاز فئة "إي 5" و 2.16 يورو للتر الديزل.

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وخفضت ألمانيا الضرائب على البنزين والديزل خلال الفترة من حزيران حتى آب الماضي، ما تسبب بانخفاض الأسعار في محطات البنزين، وبعد العودة لتطبيق معدلات الضرائب العادية على الوقود منذ الأول من أيلول الجاري أصبحت ألمانيا مجددا من أغلى الدول في الاتحاد الأوروبي في أسعار الوقود.

