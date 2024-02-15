ألمانيا تتجاوز اليابان لتصبح ثالث اقتصاد في العالم

الوكيل الإخباري - حقق الاقتصاد الياباني نموا بنسبة 1.9% العام الماضي، وفق ما أظهرت بيانات رسمية، اليوم الخميس، لكنه رغم ذلك تجاوزته ألمانيا لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم، ويعود ذلك بشكل أساسي إلى الانخفاض الحاد في قيمة الين.

اضافة اعلان



وأظهرت بيانات حكومية، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لليابان لعام 2023، بلغ 4.2 تريليون دولار، مقارنة بنحو 4.5 تريليون دولار لألمانيا.



وانخفض الين أكثر من 18% في عامي 2022 و2023 مقابل الدولار، بينها نحو 7% العام الماضي فقط، وذلك في جزء منه، لأن البنك المركزي الياباني على عكس البنوك المركزية الكبرى الأخرى حافظ على أسعار فائدة سلبية.



ويعتمد الاقتصادان الياباني والألماني بشكل كبير على الصادرات، ورغم مواجهة عقبات كبيرة، إلا أن اليابان تعاني أكثر من ألمانيا جراء النقص الحاد في العمالة لديها وانخفاض عدد سكانها.



ومن المتوقع أن تتخطاهما الهند بمجتمعها الفتي ومعدلات نموها المرتفعة لتصبح ثالث أكبر اقتصاد في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في وقت لاحق هذا العقد.