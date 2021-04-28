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الأربعاء، 28-04-2021 10:21 ص

ألمانيا ترفع تقديراتها للنمو الاقتصادي لعام 2021

اقتصاد


الوكيل الإخباري - رفعت الحكومة الألمانية أمس الثلاثاء، توقعاتها لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 3.5%، من تقدير سابق بلغ 3%، بينما تتوقع أن يدعم إنفاق الأسر التعافي حال رفع قيود كوفيد-19، في وقت تسعى ألمانيا جاهدة لاحتواء موجة ثالثة شرسة من الإصابات بكوفيد-19.

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وقال وزير الاقتصاد بيتر ألتماير، وهو يقدم أحدث توقعات الحكومة للنمو، إن برلين "تتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.6% العام القادم، وأن يصل الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة في 2022 على أبعد تقدير".


وتوقع ألتماير أن الحكومة سيكون بمقدورها رفع معظم القيود الرامية لاحتواء الجائحة على مدار الصيف.


في المقابل، أظهر مسح الاثنين، أن تحسن معنويات الشركات في ألمانيا جاء دون التوقعات في أبريل، في ظل موجة ثالثة من الإصابات بكوفيد-19 ومشاكل في إمدادات المكونات في القطاع الصناعي، مما يبطئ التعافي في أكبر اقتصاد أوروبي.


وقال معهد إيفو إن مؤشره لبيئة الأعمال ارتفع إلى 96.8 من 96.6 في مارس، بحسب ما أوردته وكالة "رويترز".


وكان استطلاع لآراء المحللين أجرته "رويترز" قد أشار إلى زيادة أكبر عند 97.8.


في هذا السياق، أوضح رئيس إيفو كليمنس فويست في بيان أن "الموجة الثالثة من الإصابات والنقص في منتجات وسيطة يعوقان التعافي الاقتصادي في ألمانيا"، بحسب ما نقلته "رويترز".


بدوره، كان معهد زد.إي. دبليو للأبحاث الاقتصادية، قد ذكر في 13 أبريل الجاري، أن معنويات المستثمرين في ألمانيا سجلت تراجعا مفاجئا في أبريل، لافتاً إلى تنامي المخاوف من فرض إجراءات عزل أكثر صرامة في أكبر اقتصاد في أوروبا، مما يقلص الاستهلاك الخاص.


يذكر أن ألمانيا قد أعلنت نيتها شراء 30 مليون جرعة من لقاح سبوتنيك الروسي.

 

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