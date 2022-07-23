ألمانيا تستعد لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها

الوكيل الإخباري - تستعد ألمانيا لأسوأ أزمة طاقة في تاريخها وسط توقعات بأن تشهد القارة الأوروبية بأكملها أزمة طاقة واسعة ستضرب كافة بلدانها بسبب استمرار الحرب في أوكرانيا وتواصل العقوبات الغربية على روسيا، فيما لا تزال التوقعات تشير الى احتمال أن تتخذ موسكو قراراً في أي لحظة بقطع إمدادات الغاز عن دول الاتحاد الأوروبي.

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وأعلن وزير الاقتصاد الألماني عن موجة جديدة من الإجراءات الطارئة لخفض استهلاك البلاد من الغاز بعد استئناف التدفقات من روسيا عبر خط أنابيب "نورد ستريم 1" عند مستويات منخفضة.



وقال روبرت هابيك إنه لا يمكن الاعتماد على إمدادات الغاز من روسيا ودعا الناس إلى التكاتف لتوفير الطاقة.



وأوضح تقرير نشرته جريدة "الغارديان" البريطانية، واطلعت عليه "العربية نت" أن الإجراءات الجديدة التي اتخذتها ألمانيا من أجل مواجهة أزمة الطاقة تشمل مطالبة مدراء الشركات بالسماح لموظفيهم بالعمل من المنزل حيثما أمكن ذلك لتمكين أنظمة التدفئة في المباني الكبيرة من التوقف، إضافة إلى فرض التزام قانوني بالتخلص من أنظمة التدفئة غير الفعالة، وحظر استخدام الغاز لتدفئة حمامات السباحة الخاصة.



وتقول "الغارديان" إنه "لا أساس للمخاوف من أن تستخدم روسيا الإغلاق لأعمال الصيانة كذريعة لإغلاق الإمدادات بشكل دائم، لكن الخبراء يؤكدون أن استئناف ما يقدر بنحو 40% من الإمدادات لن يمنع حدوث أزمة طاقة في أوروبا هذا الشتاء".( العربية )



