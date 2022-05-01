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الأحد، 01-05-2022 10:41 ص

ألمانيا تعرب عن دعمها لفرض حظر على واردات النفط الروسية

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الوكيل الاخباري- أكدت ألمانيا دعمها لخطة فرض حظر على واردات النفط من روسيا وذلك في إطار حزمة جديدة سادسة من العقوبات ضد موسكو.

وحسب وكالة الأنباء الألمانية "DPA" فإن الخطوة الألمانية تجعل السعي الأوروبي لتقليص اعتماده على موارد الطاقة الروسية أكثر احتمالا، ورجحت أن يكون سبب التغيير الحاد في موقف برلين هو نجاحها في العثور على موردي نفط بديلين.

وقال نائب المستشار الألماني، وزير الشؤون الاقتصادية وحماية المناخ، روبرت هابك، الأسبوع الماضي، إن اعتماد البلاد على واردات النفط الروسية قد انخفض من 35% قبل أن تبدأ روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا، إلى 12% الآن.

وذكرت الوكالة أن المفوضية الأوروبية برئاسة أورسولا فون دير لاين، تعتزم تقديم مسودة حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا في أقرب وقت ممكن، من أجل زيادة الضغط على موسكو على خلفية الأحداث الجارية في أوكرانيا.

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روسيا اليوم

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