ألمانيا تعلن انخفاض حجم الغاز الذي يمر عبر أوكرانيا

الوكيل الاخباري- قالت وكالة الشبكة الفيدرالية الألمانية المشرفة على شبكات نقل الغاز، إن حجم الغاز القادم إلى ألمانيا عبر أوكرانيا تقلص بنسبة 25 بالمائة تقريبا خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

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وذكرت الوكالة، في بيان اليوم، أنه يتم تعويض هذا الحجم عن طريق الإمدادات من النرويج وهولندا.

وأضاف البيان: "تتابع وكالة الشبكة الفيدرالية عن كثب العواقب المحتملة للحد من نقل الغاز عبر أوكرانيا إلى ألمانيا وأوروبا. في وقت لا يزال تزويد ألمانيا بالغاز مستقرا. لا يزال أمن واردات الغاز مضمونا. لقد انخفض حجم الغاز الذي يدخل ألمانيا عبر أوكرانيا في فايدهاوس بنحو 25 في المائة مقارنة بالأمس نتيجة لتقليص كميات الترانزيت".



وأشارت الوكالة إلى أنه في الوقت الحالي "لا توجد زيادة كبيرة في أسعار البيع بالجملة".

روسيا اليوم