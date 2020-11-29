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الأحد، 29-11-2020 04:51 م

ألمانيا تقدم منحتين للأردن بإجمالي 77.5 مليون يورو

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الوكيل الإخباري - وقع وزير التخطيط والتعاون الدولي ناصر الشريدة، ومدير مكتب بنك الإعمار الألماني، مارك شفيتيه، اتفاقيتين لمنحتين ممولتين من ألمانيا بمبلغ إجمالي مقداره 77.5 مليون يورو، وفق ما أعلنت السفارة الألمانية في عمّان، الأحد.

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وقالت السفارة في بيان، إن الاتفاقيتين وقعتا في عمان الثلاثاء في 24 تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 2020، حيث تتضمن الاتفاقية الأولى التي وقّعت أيضاً من قبل مدير عام صندوق المعونة الوطنية عمر المشاقبة، على منحة طارئة بقيمة 50 مليون يورو، وتهدف للمساهمة في دعم الحماية الاجتماعية والوقاية من الفقر الناتج عن أزمة كورونا.


"سيصرف مبلغ المنحة على دفعة واحدة قبل نهاية هذا العام لحساب صندوق المعونة الوطنية، للمساهمة في تمويل المرحلة الثالثة من برنامج تكافل والذي يهدف إلى دعم 100 ألف أسرة فقيرة خلال عام 2021"، وفق بيان السفارة.

 

وتتضمن الاتفاقية الثانية منحة مقدارها 27.5 مليون يورو لـ "تمويل مشروع رواتب المعلمين لدعم تسريع حصول أطفال اللاجئين السوريين على التعليم الرسمي للعام الدراسي 2020/2021 وهو إحدى مشاريع خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية، حيث تهدف المنحة إلى تمويل رواتب المعلمين والإداريين الإضافيين العاملين في الفترات المسائية في مدارس وزارة التربية والتعليم"، بحسب البيان.


 




 

 


 

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