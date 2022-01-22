ألمانيا تمنح تونس قرضا بمئة مليون يورو

الوكيل الاخباري- قالت السفارة الألمانية في تونس إنها ستقدم قرضا لتونس بقيمة 100 مليون يورو؛ لمساعدتها في أزمتها المالية والاقتصادية.



وأضافت السفارة الألمانية أن برلين ستراقب خارطة الطريق السياسية التي وضعها الرئيس التونسي قيس سعيد؛ من أجل العودة إلى النظام الدستوري.



وأكدت السفارة، في بيان لها نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أنّ السفير الألماني بيتر بروغل التقى وزيرة المالية التونسية سهام بوغديري نمصية، وأكد خلال اللقاء دفع قرض ترويجي بقيمة 100 مليون يورو من طرف بنك التنمية الألماني في الأيام المقبلة، مشيرة إلى أنّه تم الاتفاق عليه تعاقديًا في عام 2020.

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المصدر: إرم