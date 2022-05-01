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الأحد، 01-05-2022 10:44 ص

ألمانيا تواجه صدمة تضخم في تجارة المواد الغذائية

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الوكيل الاخباري-تواجه ألمانيا "صدمة تضخم" في تجارة المواد الغذائية بالتجزئة، فيما يرى الخبراء أن الوضع يتجه نحو مزيد من التأزم.

وذكرت صحيفة "هاندلسبلات" (Handelsblatt) الألمانية، في تقرير أن أسعار المواد الغذائية ارتفعت بأكثر من 6% في شهر مارس، وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة بأكثر من 14%، والزيت النباتي بنسبة 17%.

وفي الوقت نفسه يرى الخبراء أن هذه التطورات لا تمثل نقطة النهاية للأزمة التي يمر بها هذا القطاع، مؤكدين أن الأسعار ستواصل الارتفاع.

وحذر الخبراء من أن ارتفاع اسعار المواد الغذائية سيؤثر بشكل خاص على الفئات ذات الدخل المنخفض.

ووفقا للمحللين في مركز الأبحاث "GfK"، يتوقع 85% من المستهلكين ارتفاع أسعار السلع اليومية بشكل أكبر، وكان هذا الرقم 77% قبل تصاعد الأزمة الأوكرانية.

وبحسب تقرير الصحيفة فإن وضع المستهلك آخذ في التدهور في ألمانيا، حيث  توقع مركز الأبحاث "GfK" أن يسجل مؤشر المناخ الاستهلاكي في شهر مايو الجاري انخفاضا بمقدار 26.5%.

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روسيا اليوم

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