ألمانيا: يمكننا استبدال 40% فقط من الغاز الروسي



الوكيل الاخباري-أشار مسؤول ألماني إلى أن محطة الغاز المسال في مدينة فيلهلمسهافن بشمال ألمانيا، بعد الانتهاء من بنائها، ستساعد على استبدال إمدادات الغاز الروسي إلى ألمانيا بنسبة 40% بحلول صيف 2023.

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وجاء ذلك بحسب ما صرح به رئيس وزراء ولاية سكسونيا السفلى بألمانيا، ستيفان ويل، في مقابلة مع صحيفة "فيلت" نشرت اليوم الاثنين.



وقال المسؤول الألماني: "في الربع الأول من العام المقبل سنكون قادرين على استبدال إمدادات الغاز الطبيعي من روسيا بنسبة 20%، وبحلول الصيف بنسبة 40%".



وفي وقت سابق ذكرت صحيفة "دير شبيغل" أن محطة استقبال الغاز في مدينة فيلهلمسهافن ستكون قادرة في العام 2023 على استقبال ما يصل إلى 18 مليار متر مكعب من الغاز المسال.



وفي الوقت الراهن لا توجد في ألمانيا محطات لاستقبال الغاز المسال، لكن هناك محطتين قيد الإنشاء، الأولى في فيلهلمسهافن، والثانية في برونسبوتل، وتقع كلتا المدينتين في ولاية سكسونيا السفلى، ولديهما منفذ إلى بحر الشمال.



وقبل ذلك صرح المستشار الألماني، أولاف شولتس، بأن "ألمانيا ستكون قادرة على الاستغناء عن الاعتماد على واردات النفط والفحم من روسيا في غضون عام، لكن الاستغناء عن الغاز سيستغرق وقتا أطول".



وتعد روسيا أبرز مصدري الغاز الطبيعي إلى الاتحاد الأوروبي، وعلى مدى العقود الماضية أثبتت أنها مورد موثوق لموارد الطاقة، ووفقا لبيانات رسمية صدرت شركة "غازبروم" الروسية في العام 2020 نحو 157 مليار متر مكعب من الغاز.

روسيا اليوم