الإثنين 31-10-2022
الوكيل الاخباري

متقاعدو الضمان يطالبون بتفعيل جدولة السلف

الملك يتفقد مركز التأهيل المجتمعي لذوي الإعاقة بمخيم الشهيد عزمي المفتي

تعديل أوقات الدوام في الجامعة الأردنية اعتباراً من الثلاثاء

التعليم العالي تعلن عن موعد تقديم طلبات الاستفادة من المنح والقروض

وزير خارجية اليمن يدعو الدول العربية لإدراج جماعة الحوثي كجماعة إرهابية

الأردن يعزي الهند بضحايا انهيار الجسر المعلق

ارتفاع الفاتورة النفطية للأردن إلى 2.4 مليار دينار

الملك من مخيم عزمي المفتي: الأردن يبذل جهودا كبيرة لتوفير الدعم لـ أونروا

توقيف حدث ظهر بصورة غير أخلاقية في مرج الحمام

افتتاح مؤتمر سوفكس بنسخته الــ 13 في العقبة - صور

 
الإثنين، 31-10-2022 04:44 م

أمريكا تقترح على الاتحاد الأوروبي فرض قيود على التصدير تستهدف الصين

1461581-1624956695


الوكيل الإخباري - طرحت الولايات المتحدة على حلفائها الأوروبيين فكرة استخلاص الدروس من نظام القيود على الصادرات التي يفرضها الاتحاد الأوروبي على روسيا لاستهداف الصين.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن مصادر مطلعة قولها، إن هذه المحادثات جاءات في الوقت الذي يتفاوض فيه المسؤولون في الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة على جدول أعمال المنتدى التجاري الأمريكي الأوروبي رفيع المستوى المقرر عقده أوائل ديسمبر المقبل.

اضافة اعلان


يذكر أن الحلفاء يتعاونون في فرض قيود على الصادرات إلى موسكو منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني في أواخر فبراير الماضي، في حين تدرس إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن استخدام نفس نظام تبادل المعلومات والتنفيذ المنسق للعقوبات من أجل فرض قيود ثنائية على الصادرات إلى الصين.


وأضافت المصادر أن الاتحاد الأوروبي مازال يرفض حتى الآن التفكير في تبني نفس المنهج ضد الصين بسبب اختلاف الظروف، لكن أحد المصادر قال إنه مازالت هناك فرصة لفرض قيود على تصدير بعض السلع التي يمكن أن تستخدمها بكين لتعزيز قدراتها العسكرية. 


ولم يتضح حتى الآن ما إذا كان سيتم طرح الموضوع على مائدة النقاش خلال اجتماع الممثلة التجارية الأمريكية كاترين تاي مع وزراء التجارة في الاتحاد الأوروبي الموجودين حاليا في العاصمة التشيكية براغ لعقد اجتماع غير رسمي اليوم الاثنين.


وقالت سالوني شارما المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي ردا على أسئلة الصحفيين إن "الولايات المتحدة لا تفكر في توسيع نطاق القيود المفروضة على الصادرات إلى روسيا، على الصين، ولم تطرح الأمر على الأوروبيين".

 

البيان

إقرأ ايضا
1489165437373019000

%9.8 ارتفاع الناتج الصناعي لليابان خلال سبتمبر

1-1275913 (1)

الأسهم الأوروبية تتراجع قبيل بيانات التضخم

1614346149511

أسعار النفط تنخفض بسبب مخاوف حول الطلب

18ipj-12-730x438

التضخم في منطقة اليورو يقفز إلى مستوى تاريخي

1-1284466

تويتر تستغني عن ربع العاملين في جولة أولى من خفض الوظائف

20a229a6-1d3b-475b-9dcf-c7b0648de268

ميزانية السعودية تسجل فائضاً بـ 14.1 مليار ريال في الربع الثالث 2022

أخبار متعلقة
01925c6b61a93221db599c3068f656b2

واردات الصين من النفط الروسي ترتفع 22% في أيلول

BN-XN943_3ft0c_OR_20180220074753 (1)

الصين: لا تعديل على سعر النفط بالسوق المحلية

627741ee4236044dd875acea

استقرار تدفقات الغاز الروسي إلى الاتحاد الأوروبي عبر أوكرانيا

61b1f5074c59b7131519997f

الكرملين: أميركا بدأت تفقد صوابها بسبب قرار أوبك+ خفض الإنتاج

1596380166202672900

تراجع صادرات النفط الروسي لأقل مستوى في عام

tbl_articles_article_19889_7463cd3e281-7a52-46f8-ab2b-d346f173c338

الصين تفرض قيودا على صادرات نشا الذرة