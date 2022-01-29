أميركا.. أحد مقاييس التضخم عند أعلى مستوى في 40 عاما

الوكيل الاخباري- أفاد مكتب التحليل الاقتصادي أن مقياسًا رئيسيًا للتضخم ارتفع بنسبة 5.8% بين ديسمبر 2020 وديسمبر 2021، وهو أعلى مستوى في 40 عاما، أي منذ العام 1982.



ارتفعت أسعار الطاقة وحدها بنحو 30% على مدار عام 2021، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 5.7%. وبعد استبعاد هذين المكونين، ارتفع مؤشر أسعار المستهلك الأساسي - وهو المقياس المفضل للاحتياطي الفيدرالي للتضخم - بنسبة 4.9% في 12 شهرًا حتى ديسمبر الماضي. كان هذا أسرع ارتفاع في الأسعار بهذا المقياس منذ عام 1983.



بالنسبة لشهر ديسمبر وحده، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.4% - انخفاضًا من 0.6% في كل من أكتوبر ونوفمبر. كما ارتفعت الأسعار الأساسية 0.5%، وهو نفس الرقم المسجل في نوفمبر الماضي.



بينما ارتفعت الأسعار، ارتفعت كذلك الدخول الأميركية - وإن كان ذلك بوتيرة أبطأ. حيث ارتفع الدخل الشخصي بنسبة 0.3% بما يعادل نحو 70.7 مليار دولار في ديسمبر الماضي، بينما زاد حجم الدخل المتاح بنسبة 0.2% فقط، بما يعادل نحو 49.9 مليار دولار.

اضافة اعلان

المصدر: العربية