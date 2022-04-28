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الخميس، 28-04-2022 10:03 ص

أميركا تجيز شحنات إضافية للغاز المسال من مشروعين قيد التطوير

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الوكيل الاخباري- أجازت وزارة الطاقة الأميركية، شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال من مشروعين قيد التشييد والتطوير، بينما يؤدي الغزو الروسي لأوكرانيا لزيادة التركيز على تعزيز صناعة الوقود الأحفوري المحلية.

وقالت الوزارة، إن الموافقة تسمح لـ"غولدن باس إل.إن.جي" في تكساس، المملوكة لإيكسون وقطر للبترول الدولية، بتصدير ما يعادل 0.35 مليار قدم مكعبة يوميا إضافية من الغاز الطبيعي المسال إلى أي دولة لا يحظرها القانون الأميركي.

ويسمح ذلك بصادرات إلى أوروبا التي ليس للولايات المتحدة اتفاقية للتجارة الحرة معها، وسيزيد الصادرات من "غولدن باس" بحوالي 16% سنويا.

والمنشأة التي هي الآن قيد الإنشاء من المتوقع أن تبدأ التصدير في عام 2025.

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