أميركا تضع اليد على 7 مليارات دولار من أصول أفغانستان

الوكيل الاخباري- في إجراء غير معهود، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر.



أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي استخدم "صلاحيات اقتصادية خاصة" يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977 وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة.



ندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على تويتر بالإجراء الأميركي، معتبرا أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الانساني والاخلاقي لدى بلد وأمة". عادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.

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