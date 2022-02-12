الأحد 13-02-2022
الوكيل الاخباري

ورشة حول حقوق الإنسان وحرية الرأي بإربد

بلدية العامرية تبحث إنشاء مركز شبابي

كندا تعلن تطعيم 84% من مواطنيها بلقاح كورونا

تفاصيل الحالة الجوية يوم الاحد - تحذيرات

اختتام فعاليات مشروع المساءلة لأجل التغيير

إنهاء الفصل في طلبات الترشح للانتخابات في 8 محافظات

غرفة تجارة عمّان: سلة غذاء الأردنيين وأسعارها بأمان ولدينا مخزون كافٍ إذا زاد التوتر في أوكرانيا

أردوغان : زيارتي إلى الإمارات تتيح الارتقاء بعلاقات البلدين

الخصاونة اعتذر "حقكم علينا".. مصدر نيابي يكشف لـ"الوكيل الاخباري" تفاصيل ما جرى في اربد

رئيس الوزراء يكشف عن قرارات قادمة لإنهاء قيود كورونا في الاردن

السبت، 12-02-2022 03:30 م

أميركا تضع اليد على 7 مليارات دولار من أصول أفغانستان

8a548a28-f94e-441b-b9d1-50b0d224f45d_16x9_1200x676


الوكيل الاخباري- في إجراء غير معهود، وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن الجمعة، أمرا تنفيذيا يسمح للولايات المتحدة بالتصرف بسبعة مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني مودعة لدى مؤسسات مالية أميركية، يريد تخصيص نصفها لعائلات ضحايا 11 أيلول/سبتمبر.

أوضح البيت الأبيض أن الرئيس الأميركي استخدم "صلاحيات اقتصادية خاصة" يمنحه إياها قانون عائد للعام 1977 وينوي تحويل هذه الأصول على حساب مجمد للاحتياطي الفيدرالي في نيويورك وهو مؤسسة عامة.

ندد المتحدث باسم طالبان محمد نعيم على تويتر بالإجراء الأميركي، معتبرا أن "سرقة ومصادرة مال الشعب الأفغاني من جانب الولايات المتحدة تشكلان أدنى مستوى من الانحطاط الانساني والاخلاقي لدى بلد وأمة". عادة ما تكون أصول المصارف المركزية سندات مالية أو عملات أجنبية أو ذهبا.

اضافة اعلان

 

العربية

 




 

 


 

إقرأ ايضا
3381ba83-980e-467e-be34-ccb2ae0f9a9d_16x9_1200x676

صندوق النقد: لبنان يواجه أزمة غير مسبوقة ومعقدة

1266961940

الطباع: قطاع التصدير بالمملكة يحتاج إلى الدعم

46d694b1-32e3-4ffe-a09b-d154d1d7aafd_16x9_1200x676

بعد موجة هبوط.. قفزة مفاجئة بأسعار الذهب في مصر

image

الجغبير: وفد صناعي اردني إلى السعودية

7803650f-720e-4dbf-8f8e-bf3cf38f2d03_16x9_1200x676 (1)

ارتفاع أسعار النفط 3% لأعلى مستوى في 7 سنوات بسبب أزمة أوكرانيا

6666-5

أوبك: إنتاج إيران النفطي ارتفع الشهر الماضي لأعلى مستوى في 3 سنوات