أميركا.. طلبات إعانة البطالة تهبط بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي

الوكيل الاخباري -

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تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفا إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو.كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 265 ألفا في الأسبوع الماضي.في الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت طلبات إعانة البطالة تحوم عند مستويات مرتفعة شوهدت آخر مرة في أكتوبر 2021. وقد أشارت القراءات إلى حدوث زيادة في عمليات التسريح، بما يتفق مع زيادة في تخفيض الوظائف المعلنة خارج قطاع التكنولوجيا حيث بدأ الاقتصاد يشعر بتأثير معدلات الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي.