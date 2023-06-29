الخميس 29-06-2023
الوكيل الاخباري

بالفيديو.. حاج أردني يبكي ويروي قصة مؤثرة من مكة المكرمة

مجلس الأمن يجدد ولاية البعثة الأممية في الجولان

مجلس النواب: حرق المصحف فعل جبان وجريمة عنصرية

تعرّف على حالة الطقس الجمعة ثالث ايام العيد

الأردن.. 741 مليون دينار حجم التحصيلات الجمركية

قوات الاحتلال تقتحم جنين وتطلق الغاز المسيل للدموع على الفلسطينيين

وكلاء السياحة: ارتفاع الطلب على الرحلات في عيد الأضحى

الكرك: أسواق الأضاحي تشهد إقبالا متزايدا

اعلان هام لهواة الصيد في الاردن

افتتاح محطات سند في مطار الملكة علياء الدولي يوم غدٍ الجمعة

 
الخميس، 29-06-2023 05:17 م

أميركا.. طلبات إعانة البطالة تهبط بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي

777


الوكيل الاخباري - تراجع عدد الأميركيين الذين قدموا طلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة بشكل مفاجئ الأسبوع الماضي، مما يشير إلى استمرار قوة سوق العمل.اضافة اعلان


وقالت وزارة العمل الأميركية، الخميس إن الطلبات المقدمة للمرة الأولى للحصول على إعانات البطالة الحكومية انخفضت 26 ألفا إلى 239 ألف طلب بعد التعديل في ضوء العوامل الموسمية في الأسبوع المنتهي في 25 يونيو.

كان اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن يبلغ عدد الطلبات 265 ألفا في الأسبوع الماضي.

في الأسابيع الثلاثة الماضية، كانت طلبات إعانة البطالة تحوم عند مستويات مرتفعة شوهدت آخر مرة في أكتوبر 2021. وقد أشارت القراءات إلى حدوث زيادة في عمليات التسريح، بما يتفق مع زيادة في تخفيض الوظائف المعلنة خارج قطاع التكنولوجيا حيث بدأ الاقتصاد يشعر بتأثير معدلات الفائدة المرتفعة للاحتياطي الفيدرالي.

إقرأ ايضا
484

للمرة الثانية في شهر.. صندوق النقد يحذر من تفاقم أزمة لبنان

444

التضخم في ألمانيا يرتفع في يونيو بأكثر من التوقعات

649d510a4236042f1801fcc1

انخفاض أسعار النفط وسط مخاوف من الفائدة

000_1VZ0VJ_154041

الذهب قرب أدنى مستوياته في 4 شهور

649d28b07df98

توقع تثبيت سعر البنزين وتخفيض سعر الديزل

649c3813a2594

البنك المركزي: ارتفاع السيولة المحلية خلال الثلث الأول من العام لتصل إلى 41.8 مليار دينار

أخبار متعلقة
LYNXMPEJ5B045_L

تراجع الذهب عالمياً مع ترقب قرار المركزي الأمريكي حول الفائدة

نفط2

النفط ينخفض وسط ترقب لاجتماع المركزي الأميركي

Gold_800x533_L_1629202186

الذهب تحت رحمة الفيدرالي والتضخم هل يرتفع أم ينهار؟

سويسرا

المركزي السويسري يلمح إلى رفع الفائدة لاحتوائه

2198356-2041301016

لأول مرة منذ 15 شهراً .. تثبيت متوقع للفائدة الأمريكية الشهر الحالي

414

ناسداك الأميركي يسجل أطول سلسلة مكاسب أسبوعية منذ 2020