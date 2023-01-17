أمين عام أوبك: النفط سيكون المزيج الأهم في معادلة الطاقة

الوكيل الإخباري - توقع الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص أن يؤدي رفع قيود كورونا في الصين إلى تحفيز الطلب على النفط خلال العام الحالي، مرجحا أن الطلب الصيني سيرفع الطلب على النفط بنحو نصف مليون برميل يوميا، وان النفط سيكون المزيج الأهم في معادلة الطاقة





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وقال الغيص، على هامش منتدى دافوس 2023، إن الطلب على النفط لا يزال في نمو رغم ضغوط الاقتصاد، موضحا أن منظمة أوبك تراقب بوادر الركود في العديد من الدول المتقدمة بحذر.



وأضاف أن الطلب من الهند والصين قد يعوض الانكماش المتوقع من الدول المتقدمة، مشددا على أهمية الصين والهند في الطلب على النفط.



وقال إن "المؤشرات تشير إلى أن الحكومة الصينية أصبحت تمنح رخصا جديدة للاستيراد وهذا مؤشر إيجابي على تعافي الطلب على النفط في الصين، كما يتم الإعلان في الصين عن مصافٍ جديدة، إحداها بسعة 400 ألف برميل/يوم في الصين".( سكاي نيوز )

