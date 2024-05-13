أهم توقعات أسعار الذهب عالمياً هذا الأسبوع

الوكيل الإخباري- انتهت تداولات الذهب في نهاية الأسبوع الماضي عند 2,360.45 دولارًا للعقود الفورية، مرتفعة باليوم الأخير 0.61%، كما ارتفعت العقود الآجلة للذهب إلى 2,366.9 دولارًا، بنسبة صعود بلغت 1.14%.



ويرجع هذا الارتفاع إلى ضعف الدولار الأمريكي، نتيجة المتقلبات من جانب الاحتياطي الفيدرالي، حيث ينتقل المستثمرون المؤسسيون من سندات الخزانة الأمريكية إلى سوق السلع، مبدين انحيازًا كبيرًا نحو الذهب، مع توقع وصول سعر الذهب إلى مستويات جديدة في عام 2024.



وفي وسط كل هذا، قرر محللون سؤال منصة ذكاء اصطناعي عن توقعات سعر الذهب (XAU/USD) في نهاية مايو 2024، ولكن في البداية إليكم التحليل الفني والأساسي للذهب هذا الأسبوع.



توقعات سعر الذهب هذا الأسبوع:

على المدى القريب اخترق زوج XAU/الدولار الأمريكي فوق قناة الاتجاه الهابط التي شكلت في منتصف أبريل/نيسان، حيث يقف مؤشر القوة النسبية لمدة 14 يومًا في منطقة صعودية حول 67.50، مما يدعم المشترين في الوقت الحالي.



إذا تقدم المضاربون على ارتفاع الذهب عند المستوى النفسي 2,400 دولار، فقد يشهد المعدن الأصفر ارتفاعًا إلى أعلى مستوى له على الإطلاق بالقرب من 2,432 دولارًا، في طريقه إلى رقم 2,500 دولار. على الجانب الآخر، سيظهر أول هدف هبوطي عند مستوى المقاومة الذي تحول إلى مستوى الدعم عند 2,340 دولار.

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وتؤدي الخسائر الممتدة لسعر الذهب إلى تعريض سعر الذهب (XAU/USD) إلى مستوى دعم محتمل عند مستوى 2,300 دولار، يليه أدنى مستوى في 2 مايو عند 2,281 دولار.



اكتسب سعر الذهب (XAU/USD) زخمًا يوم الجمعة على الرغم من الارتداد المتواضع للدولار الأمريكي.

ارتفع المعدن الأصفر حيث يتوقع العديد من الاقتصاديين أن يؤدي ضعف سوق العمل إلى دفع الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة في وقت أقرب مما هو متوقع حاليًا لتحفيز النمو الاقتصادي.

وعلاوة على ذلك، من المرجح أن يكون تجدد المخاوف الجيوسياسية عاملاً إيجابيًا لقيمة الذهب في السوق.



ومع ذلك، قد تؤثر محادثات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المتشددة بشأن سعر الفائدة، وقوة الدولار الأمريكي على أسعار الذهب. سيراقب متداولو الذهب القراءة الأولى لمؤشر ميتشيجان الأمريكي لثقة المستهلكين لشهر مايو/أيار، إلى جانب خطابات بومان وغولسبي وبار من الاحتياطي الفيدرالي. وفي الأسبوع المقبل، ستسلط الأضواء على تقرير مؤشر أسعار المستهلك الأمريكي (CPI).



توقع سعر الذهب الفوري حسب روبوت الذكاء الاصطناعي:

قدمت منصة CoinPriceForecast، وهي خوارزمية ذكاء اصطناعي تعتمد على تعلم الآلة، توقعًا إيجابيًا لأسعار الذهب (XAU/USD) لشهر مايو 2024. يشير التوقع إلى اتجاه صاعد.



تتوقع المنصة أن يلامس سعر الذهب 2408 دولار بحلول الخامس عشر من مايو. ومع ذلك، من المهم أن ندرك الطبيعة الحيوية الكامنة في أسواق السلع والذهب، التي تخضع للتقلبات نتيجة للتغيرات في الظروف الاقتصادية العالمية."



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