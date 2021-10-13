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الأربعاء، 13-10-2021 08:29 م

أوبك تخفض توقعات نمو الطلب على النفط في 2021

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الوكيل الاخباري- خفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك+) توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2021 وأبقت على توقعاتها للعام المقبل.

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وتوقعت المنظمة في تقريرها الشهري اليوم الأربعاء، أن يصل معدل الاستهلاك العالمي من النفط إلى 100.8 مليون برميل يومياً بحلول العام المقبل 2022.


وقالت إن زيادة أسعار الغاز الطبيعي قد تدعم الطلب على المنتجات النفطية مع تحول المستخدم النهائي نحوها.


وبحسب التقرير، فان الطلب على النفط سيكون بمقدار 5.82 مليون برميل يوميا مقارنة ب 5.96 مليون برميل يوميا في توقعاتها السابقة.


وأبقت المنظمة على توقعاتها بنمو الطلب 4.2 مليون برميل يوميا في العام المقبل.


وكان اجتماع عقد هذا الشهر لـ (وبك+)، قد أقر الالتزام بخطته لزيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميا في تشرين الثاني، إذ يقلص تخفيضات الإنتاج تدريجيا التي سبق وطبقها بهدف دعم الأسعار المنخفضة.


ورفعت (أوبك) توقعاتها للطلب في 2021 على نفطها الخام بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 27.8 مليون برميل يوميا وبمقدار 100 ألف برميل أخرى لعام 2022 إلى 28.8 مليون برميل يوميا.

 

المصدر: بترا

 




 

 


 

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