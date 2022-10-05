أوبك+ تقرر خفض إنتاج النفط بمليوني برميل يوميا

الوكيل الإخباري - قررت مجموعة "أوبك+"، اليوم الأربعاء، خفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميا، اعتبارا من شهر نوفمبر المقبل، في خطوة تستهدف دعم الأسعار التي شهدت في الربع الثالث أول خسارة فصلية منذ عامين، بحسب رويترز.



التخفيضات الكبيرة التي أقرتها مجموعة "أوبك+" جاء على الرغم من ضغوط الولايات المتحدة وغيرها من الدول المستهلكة لضخ المزيد من النفط في سوق تعاني بالفعل من شح الإمدادات.

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وتشير التقارير إلى أن خفض "أوبك+" سيؤدي إلى تعافي أسعار النفط التي هبطت إلى نحو 90 دولارا بعدما كانت 120 دولارا قبل ثلاثة أشهر بسبب مخاوف من ركود اقتصادي عالمي ورفع أسعار الفائدة الأميركية وارتفاع الدولار.

سكاي نيوز عربية