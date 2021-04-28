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الأربعاء، 28-04-2021 12:22 م

أوبك+ تقلص الإنتاج لشهري مايو ويونيو

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الوكيل الإخباري- أعلن مصدر في أحد وفود تحالف "أوبك+"، اليوم الأربعاء، أن لجنة المراقبة الوزارية للتحالف أوصت بالإبقاء على الشروط الحالية لصفقة تقليص الإنتاج لشهري أيار / مايو - حزيران / يونيو.

موسكو - سبوتنيك. وقال المصدر لوكالة "سبوتنيك"، عقب جلسة اللجنة: "التوصيات هي الإبقاء على الشروط الحالية للصفقة".

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هذا وخفضت "أوبك+" إنتاجها بمقدار 9.7 مليون برميل يوميًا منذ أيار/مايو 2020 بسبب انخفاض الطلب على النفط الناجم عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

 

ومع تعافي الوضع، تم تعديل القيود، وبلغت 6.9 مليون برميل يوميًا في نيسان/أبريل. خط الأساس لذلك هو تشرين الأول/ أكتوبر 2018، ولروسيا والمملكة العربية السعودية 11 مليون برميل يوميًا.


ومنذ مايو، وافقت "أوبك+" على خفض إضافي في حجم الإنتاج إلى 6.55 مليون برميل يوميًا، ومن حزيران/يونيو إلى 6.2 مليون، من تموز/يوليو إلى 5.76 مليون.

 

وبالنظر إلى المساهمة الطوعية للسعودية والانسحاب التدريجي منها، فإن قيود التحالف في نيسان/أبريل بلغت 7.9 مليون برميل يوميًا، وفي مايو 7.3 مليون، في يونيو إلى 6.6 مليون، وفي تموز/يوليو 5.76 مليون.

 

المصدر- سبوتنيك عربي

 




 

 


 

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