أوبك+ تناقش خفض إنتاج النفط بما يزيد عن مليون برميل يوميا

الوكيل الإخباري - بحثت مجموعة أوبك+ لمنتجي النفط تخفيضات محتملة للإنتاج بأكثر من مليون برميل يوميا، باستبعاد أي تخفيضات طوعية من قبل أي دولة عضو بمفردها.

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هذا وتعقد منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" وحلفاؤها، وهي مجموعة تعرف باسم أوبك+، أول اجتماع بالحضور الشخصي لها منذ 2020 في فيينا يوم الأربعاء المقبل، لتحديد سياسة الإنتاج.



وقد يكون اللقاء مهما مثل اجتماع أبريل 2020، في إشارة إلى الاجتماع الذي اتفقت فيه أوبك+ على تخفيضات قياسية للإمدادات مع تأثير جائحة كوفيد-19 على الطلب.



وهذا الرقم أعلى بقليل من تقديرات الخفض التي كانت مطروحة الأسبوع الماضي والتي تراوحت بين 500 ألف برميل ومليون برميل يومياً.



ويجري التشاور لخفض الإنتاج وسط تقلبات تشهدها السوق وتراجعٍ لأسعار النفط عن المستويات التي سجلتها في آذار الماضي وكانت الأعلى في عدة سنوات.

CNBC