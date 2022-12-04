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الأحد، 04-12-2022 10:57 ص

أوبك+ قد تقرر تخفيضاً أكبر في إنتاج النفط عالمياً

ببببب


الوكيل الإخباري - يفرض منتجو النفط من منظمة أوبك وخارجها تخفيضات أكبر في إنتاج النفط خلال اجتماعهم المقرر اليوم الأحد، وذلك للحد من آثار تشديد العقوبات ضد روسيا على الأسواق بما في ذلك قرار الاتحاد الأوروبي فرض سقف لأسعار النفط الروسي.

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ومن المقرر أن يجتمع تحالف "أوبك+"، الذي يضم مجموعة من 23 دولة منتجة للنفط، لاتخاذ قرار بشأن المرحلة التالية من سياسة الإنتاج.


ووفقا للمعلومات فان الاجتماع المرتقب لتحالف "أوبك+" يأتي قبل فرض عقوبات إضافية كبيرة محتملة على النفط الروسي، مما يضعف الطلب على الخام في الصين ويصعّد المخاوف من حدوث ركود.


وقال نائب الرئيس الأول للتحليل في شركة استشارات الطاقة (Rystad) كلاوديو جاليمبرتي، إنه يعتقد أن مجموعة أوبك+ "سيكون من الأفضل لها الاستمرار في المسار" وتغيير سياسة الإنتاج الحالية. ( العربية نت )

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