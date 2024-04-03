الأربعاء 03-04-2024
الوكيل الاخباري
 

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الأربعاء، 03-04-2024 01:15 م

أوبك+ قد لا يغير سياسة الإنتاج في اجتماعه المرتقب

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الوكيل الإخباري - قالت مصادر في تحالف أوبك+ إن من غير المرجح أن توصي لجنة المراقبة الوزارية المشتركة التابعة للمجموعة بأي تغير في سياسة إنتاج النفط خلال اجتماعها في وقت لاحق الأربعاء، وذلك في ضوء قرار سابق بتمديد تخفيضات إنتاج النفط الطوعية حتى يونيو.

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ويعقد التحالف، الذي يضم منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)وحلفاء، اجتماعا عبر الانترنت للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لدارسة تطورات السوق والتزام الأعضاء بتخفيضات الإنتاج.


وارتفعت أسعار النفط هذا العام مدعومة بنقص في الإمدادات وهجمات على بنية تحتية للطاقة في روسيا والحرب في الشرق الأوسط.

وجرى تداول خام برنت فوق مستوى 89 دولارا للبرميل اليوم الأربعاء، ارتفاعا من 77 دولارا في نهاية 2023.

 




 

 


 

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