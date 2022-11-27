أوروبا تتجه لفرض ضرائب هائلة غير مسبوقة على السجائر

الوكيل الإخباري - من المُقرر أن يقترح الإتحاد الأوروبي زيادة غير مسبوقة على ضرائب السجائر (ضريبة vaping ) كجزء من تعديل الضرائب على صناعة التبغ في الاتحاد.

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ووفقاً لوثيقة الاقتراح فان زيادة ضرائب السجائر على مستوى الاتحاد الأوروبي، سيعمل على ضغط الاتحاد لخفض معدلات التدخين.



ومن المقترح أن تزيد الضريبة من 1.80 يورو إلى 3.60 يورو لكل عبوة.



وسوف تؤدي التغييرات التي أدخلت على التشريع ، وهي جزء من مسعى بروكسل لخفض معدلات التدخين ، إلى زيادة الحد الأدنى لضريبة الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي على السجائر مما سيرفع الأسعار في دول أوروبا الشرقية، حيث يمكن بيع العبوات بأقل من 3 يورو. ( investing )