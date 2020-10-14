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الأربعاء، 14-10-2020 12:05 م

ما لم تعد واشنطن للتفاوض

أوروبا ترفع ورقة الرسوم الجمركية في وجه الولايات المتحدة

اور


الوكيل الإخباري - رجح الوزير المنتدب لدى الخارجية الفرنسية المكلف بالتجارة الخارجية ، فرانك ريستر، مسألة فرض رسوم جمركية على منتجات أمريكية ما لم تعد واشنطن للتفاوض.

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وقال: "مع الرسوم البالغة 4 مليارات دولار التي سمحت لنا منظمة التجارة العالمية بفرضها على منتجات أمريكية، نريد قبل كل شيء إرسال رسالة واضحة إلى الولايات المتحدة لدعوتها إلى فتح المفاوضات".

 

وكانت منظمة التجارة العالمية قد سمحت أمس الثلاثاء للاتحاد الأوروبي بفرض رسوم جمركية عقابية على ما قيمته 4 مليارات دولار من السلع والخدمات الأمريكية سنويا على خلفية الدعم الذي تقدمه واشنطن  لشركة "بوينغ".
وأكد ريستر أن الموقف الأوروبي موحد بشأن هذه القضية.


واعتبرت منظمة التجارة، التي سمحت قبل سنة لواشنطن بفرض عقوبات على الاتحاد الأوروبي لدعمه شركة "إيرباص"، أن المبلغ المحدد (4 مليارات دولار) "يتناسب مع درجة وطبيعة الآثار العكسية التي تم تحديد وجودها"، والناجمة عن مبالغ دعم أمريكية غير قانونية لشركة "بوينغ"، بحسب تقرير المحكمة.


ويتبادل الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، الاتهامات بتقديم مساعدة حكومية غير قانونية لمصنعي الطائرات التابعين لهما، وكلاهما رفع دعاوى أمام هيئة تسوية التجارة في منظمة التجارة العالمية.


وفي العام الماضي، سمحت منظمة التجارة العالمية بفرض عقوبات أمريكية بقيمة 7.5 مليار دولار على السلع والخدمات الأوروبية.

 

المصدر : روسيا اليوم 

 

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