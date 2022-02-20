أوروبا تعلن تقديم دعم مالي جديد لأوكرانيا

الوكيل الاخباري- أعلن رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال أن الاتحاد الأوروبي قرر تخصيص 1.2 مليار يورو لدعم أوكرانيا اقتصاديًا، وعقد مؤتمر للمانحين لمساعدة الإصلاحات الاقتصادية الأوكرانية.

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وقال ميشال، في كلمة أمام مؤتمر ميونخ للأمن، اليوم الأحد: "قررنا منح أوكرانيا 1.2 مليار يورو لدعمها اقتصاديًا وماليًا وإطلاق مؤتمر للمانحين لدعم إصلاحاتها الاقتصادية".



وأضاف ميشال: "أطلقنا حوارًا قبل بضعة أيام فتح بصيصًا من الأمل، ولكن روسيا لم توقف حشد قواتها على حدود أوكرانيا خلال الأيام الثلاثة الأخيرة".



وتابع ميشال: "الكرملين يتدخل في حق أوكرانيا بتقرير مصيرها، وإذا أقدمت روسيا على أي عمل عسكري ضد أوكرانيا فسنواجهها بحزمة قاسية وعادلة من العقوبات".

سبوتنك