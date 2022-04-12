أوسكار . عملية أوروبية تستهدف أصول الأشخاص والشركات الروسية

الوكيل الاخباري-أعلنت وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول أمس، أنها أطلقت عملية تستهدف أصول الأشخاص والشركات الروس الخاضعين للعقوبات بسبب الحرب في أوكرانيا.



وأطلقت الوكالة التي تتّخذ مقرّاً في لاهاي، هذه العملية المسماة "أوسكار" بالشراكة مع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ووكالتي "يورودجاست" و"فرونتكس".



وقالت "يوروبول" في بيان، إنّ العملية تهدف إلى "دعم التحقيقات المالية للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والتي تستهدف الأصول الإجرامية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين الخاضعين للعقوبات المرتبطة بالغزو الروسي لأوكرانيا".

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