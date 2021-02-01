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الإثنين، 01-02-2021 02:31 م

أوكرانيا تستأنف استيراد الكهرباء من روسيا

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الوكيل الاخباري - استأنفت أوكرانيا استيراد الطاقة الكهربائية من روسيا، حسبما جاء في بيانات نشرتها شركة الكهرباء الحكومية الأوكرانية "أوكرينيرغو".

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وأشارت الشركة، في رسم بياني نشر على موقعها الإلكتروني، اليوم الاثنين، إلى أن البلاد تستورد من روسيا كمية من الطاقة الكهربائية تبلغ 200 ميغا واط في الساعة.


وفي وقت سابق، دعا القائم بأعمال وزير الطاقة الأوكراني، يوري فيترينكو، إلى "التحديد المعقول" للكهرباء المستورد من روسيا وبيلاروس، مضيفا أنه من أنصار فك ارتباط منظومة الطاقة الوطنية مع مثيلتيها الروسية والبيلاروسية، وذلك بهدف دمجها في منظومة الطاقة الأوروبية.


من جهتها، أكدت شركة "إنتر راو" الروسية المتخصصة في توليد الكهرباء بدء توريدات تجارية للطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا "على سبيل التجربة من خلال عملية تنافسية وفي إطار نظام الدفع المسبق".
وأشارت الشركة إلى أن حجم التوريدات يبقى صغيرا في المرحلة الحالية.

 

 

 

 

المصدر : روسيا اليوم



 




 

 


 

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