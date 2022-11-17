أوكرانيا: تمديد اتفاق تصدير الحبوب 4 أشهر

الوكيل الإخباري - أكّدت تركيا، يوم الخميس، تمديد اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية "وفقًا للأحكام الحالية" المعتمدة منذ يوليو، حسب ما أفاد مسؤول تركي كبير وكالة الصحافة الفرنسية.

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وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، إن "الاتفاق سيبقى ساريًا وفقًا للأحكام الحالية لمدة أربع أشهر".



من جانبه، قال وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، يوم الخميس، إن اتفاق تصدير الحبوب في البحر الأسود الذي تم التوصل إليه في يوليو سيمدد 120 يوما أخرى.



وكتب كوبراكوف على تويتر "مبادرة حبوب البحر الأسود سيتم تمديدها 120 يوما". ( سكاي نيوز )

