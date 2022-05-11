أوكرانيا ستعلق عبور الغاز الروسي من أراضيها إلى أوروبا

الوكيل الإخباري - قالت أوكرانيا ليلة الأربعاء، إنها ستعلق تدفق الغاز المار بأراضيها عبر نقطة عبور قالت إنها تنقل ما يقرب من ثلث الوقود المنقول من روسيا إلى أوروبا، وألقت باللوم على موسكو في هذه الخطوة، قائلة إنها ستنقل التدفقات إلى مكان آخر.



ولا تزال أوكرانيا طريقا رئيسيا لعبور الغاز الروسي إلى أوروبا حتى بعد الهجوم الروسي على أراضيها.

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وقالت شركة جتسو، التي تشغل نظام الغاز الأوكراني، إنها ستوقف الشحنات عبر طريق سوخرانيفكا اعتبارا من الأربعاء، معلنة حالة "القوة القاهرة"، وهي بند يُفعًل عندما تتعرض شركة ما لشيء خارج عن إرادتها.



لكن غازبروم، التي تحتكر صادرات الغاز الروسي عبر خطوط الأنابيب، قالت إنه "من المستحيل تكنولوجيا" تحويل جميع الأحجام إلى نقطة ربط سودجا، على مسافة أبعد إلى الغرب، مثلما اقترحت جتسو.



وقال سيرجي ماكوجون، الرئيس التنفيذي لشركة جتسو، لرويترز، إن القوات الروسية بدأت في نقل الغاز عبر أوكرانيا وإرساله إلى منطقتين انفصاليتين تدعمهما موسكو في شرق البلاد.

سكاي نيوز