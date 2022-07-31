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الأحد، 31-07-2022 03:29 م

أوكرانيا: محصول الحبوب قد ينخفض إلى النصف بسبب الحرب

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الوكيل الإخباري - قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأحد، إن محصول بلاده هذا العام من الحبوب قد يكون نصف الكمية المعتادة.

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وعزا الرئيس الأوكراني هذا الأمر إلى العملية العسكرية الروسية الخاصة في بلاده، والتي بدأت في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.


وكتب فولوديمير زيلينسكي بالإنجليزية على تويتر قائلا: "محصول أوكرانيا هذا العام مهدد بأن يكون أقل بمقدار النصف"، بحسب ما ذكرت رويترز.


وأضاف الرئيس الأوكراني "هدفنا الرئيسي هو تجنب حدوث أزمة غذاء عالمية بسبب الغزو الروسي. ما زالت هناك طرق بديلة لتسليم شحنات الحبوب".


وكان وزير البنية التحتية الأوكراني، أولكسندر كوبراكوف، قال في وقت سابق إن بلاده مستعدة لإعادة شحن الحبوب من موانئها الجنوبية. ( سكاي نيوز )


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