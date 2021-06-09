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الأربعاء، 09-06-2021 04:52 م

أول دولة في العالم تعتمد عملة 'البيتكوين' كوسيلة للدفع

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الوكيل الإخباري- أصبحت السلفادور أول دولة في العالم تتبنى عملة "البيتكوين" كعملة قانونية يمكن استخدامها في عملات الدفع. الأمر الذي يعطي دعما "للبيتكوين"، العملة الرقمية الأكثر شهرة في العالم.

وذكرت مصادر إعلام روسية أن المجلس التشريعي (البرلمان) في السلفادور وافق على قانون يجيز استخدام عملة "البيتكوين" كأداة للدفع وسيدخل القانون حيز التنفيذ في غضون بضعة أشهر.

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وبعد دخول القانون حيز التفيذ سيكون بإمكان المواطنين في السلفادور استخدام "البيتكوين" مثل الدولار الأمريكي في البلاد، كذلك سيتم عرض أسعار السلع "بالبيتكوين"، كما سيكون بالإمكان استخدام العملة الرقمية في سداد الضرائب.

 

المصدر- روسيا اليوم


 




 

 


 

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