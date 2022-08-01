أول شحنة حبوب أوكرانية تغادر أوديسا صباح اليوم

الوكيل الاخباري - أعلنت وزارة الدفاع التركية أن أول سفينة حبوب غذائية انطلقت من ميناء أوديسا الأوكراني اليوم الاثنين.



وقالت وزارة الدفاع التركية إن "السفينة رازوني المحملة بالذرة وترفع علم سيراليون ستكون أول سفينة تغادر ميناء أوديسا الأوكراني وتتجه إلى لبنان"، وفقما نقلت "رويترز".

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وذكر بيان صادر عن الأمم المتحدة أن السفينة تحمل أكثر من 26 ألف طن من الذرة، بحسب ما ذكرت "الأسوشيتد برس".



ومن المتوقع أن تصل السفينة إلى إسطنبول الثلاثاء حيث سيتم تفتيشها قبل السماح لها بالتوجه إلى لبنان، حسبما أفادت وزارة الدفاع التركية.



وأوضحت الوزارة أن شحنات أخرى ستلي "على طول الممرات البحرية لأن الإجراءات قد أنجزت"، حسبما نقلت "فرانس برس".



وأكد وزير البنية التحتية الأوكراني أولكسندر كوبراكوف، أن سفينة الحبوب غادرت أوديسا، وكتب على تويتر: "غادرت أول سفينة حبوب منذ العدوان الروسي الميناء. بفضل دعم جميع البلدان الشريكة لنا والأمم المتحدة، تمكنا من التنفيذ الكامل للاتفاق الموقع في إسطنبول". ( سكاي نيوز )











