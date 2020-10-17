أونروا تعاني عجزا ماليا بنحو 130 مليون دولار

الوكيل الإخباري - تعاني وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" من عجز مالي في ميزانيتها العامة للعام الحالي يبلغ نحو 130 مليون دولار، في الوقت الذي وصف فيه مفوض الوكالة الوضع المالي بأنه "خطير".

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وقالت المتحدثة باسم الوكالة الأممية تمارا الرفاعي، إن "أونروا" تبحث عن نحو 130 مليون لتغطية البرامج المدرجة في الميزانية العامة.



وأوضحت أن قيمة "الميزانية البرامجية أو الميزانية العامة" هي 806 ملايين دولار، يضاف إليها ميزانية للمساعدات الطارئة في سوريا والأراضي الفلسطينية المحتلة، وميزانية للاستجابة لجائحة فيروس كورونا المستجد.



